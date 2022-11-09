Erfahre hier, wie du eine Zahlungskarte für die Auftragsabwicklung hinzufügen oder ändern kannst.

Wie funktioniert die Bezahlung bei Verkäufen von Kunst- oder Fotodrucken?

Wenn ein Verkauf in deinem Shopify-Shop stattfindet, erfolgt die Zahlung durch den Kunden direkt auf dein Shopify-Konto. Der Betrag wird auf das von dir angegebene Bankkonto gutgeschrieben.

Wir berechnen die Produktions- und Auftragsabwicklungskosten separat über dein creativehub-Konto.

Um Verkaufsaufträge abwickeln zu können, musst du in den Einstellungen deines Shops in creativehub eine Zahlungskarte angeben.

Melde dich sich bei deinem creativehub-Konto an, um deine Kartendaten hinzuzufügen.

Klicke auf deinen Namen oben rechts.

Klicke auf ‚Art Shop Einstellungen‘ auf der linken Seite des Bildschirms wird das Menü „Zahlungseinstellungen“ angezeigt. Klicke hier, um eine Zahlungskarte hinzufügen oder zu ändern.

Klicke hier, um herauszufinden, wie die Auftragsabwicklung und die Zahlungsprozesse funktionieren.