Lieferoptionen für Drucke, Kaschierungen und Rahmen

Welche Lieferoptionen du wählen kannst, hängt davon ab, ob es sich um eine Druck-, Kaschier- oder Rahmenbestellung handelt, außerdem von der Größe und schließlich davon, ob die Bestellung aus Großbritannien oder aus Deutschland verschickt wird.
Hier sind die Regeln dafür:
Verpackungsart nach Bestellgröße
|Flach im Umschlag
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Nur Druck
|20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Gerollt in der Versandrolle
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Nur Druck
|Über 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|Über 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Über 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Lieferoptionen nach Bestellgröße
|Post oder Kurier
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Nur Druck
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Nur Kurier
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Nur Druck
|Über 40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|Über 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Über 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Gerahmte oder kaschierte Drucke
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|In Kiste per Spezialspedition, Preis an der Kasse
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Gerahmte oder kaschierte Drucke
|Über 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Über 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Über 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Auf Anfrage
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung USA & übrige Welt
|Gerahmte oder kaschierte Drucke
|Über 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Über 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Über 50″ x 75″, 127 x 191 cm