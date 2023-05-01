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Lieferoptionen für Drucke, Kaschierungen und Rahmen

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Welche Lieferoptionen du wählen kannst, hängt davon ab, ob es sich um eine Druck-, Kaschier- oder Rahmenbestellung handelt, außerdem von der Größe und schließlich davon, ob die Bestellung aus Großbritannien oder aus Deutschland verschickt wird.

Hier sind die Regeln dafür:

Verpackungsart nach Bestellgröße

Flach im Umschlag
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Nur Druck20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Gerollt in der Versandrolle
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Nur DruckÜber 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cmÜber 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cmÜber 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Lieferoptionen nach Bestellgröße

Post oder Kurier
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Nur Druck40″ x 30″, 101 x 76,2 cm39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
Nur Kurier
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Nur DruckÜber 40″ x 30″, 101 x 76,2 cmÜber 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cmÜber 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
Gerahmte oder kaschierte Drucke40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
In Kiste per Spezialspedition, Preis an der Kasse
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Gerahmte oder kaschierte DruckeÜber 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cmÜber 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cmÜber 40″ x 30″ bis 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Auf Anfrage
Lieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung USA & übrige Welt
Gerahmte oder kaschierte DruckeÜber 50″ x 75″, 127 x 191 cmÜber 50″ x 75″, 127 x 191 cmÜber 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Aktualisiert am Oktober 2026

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