Ja, eine Bestellung lässt sich immer günstiger machen, indem du eines von vier Dingen änderst: die Größe, das Papier, die Ausführung der Kaschierung oder Rahmung oder die Lieferart. Ändere eine Option auf order.creativehub.io, und der Preis aktualisiert sich sofort, der Warenkorb ist also der einfachste Ort zum Vergleichen. Die aktuellen Preise für Standardgrößen stehen in der Preisliste.

Die Größe verringern

Ein Druck wird nach der Größe des Bogens berechnet, und auch die Kosten für Kaschierung, Rahmung und die Kurierlieferung kaschierter oder gerahmter Arbeiten steigen mit der Größe des Stücks. Individuelle Formate kosten keinen Aufpreis: Der Preis richtet sich nach der Größenstufe, in die der Druck fällt, es lohnt sich also, den Warenkorbpreis bei einer etwas kleineren Größe zu prüfen. Die Form an sich macht keinen Unterschied. Es gibt keine eigenen Preise für 3:2, 4:3, quadratische oder andere Seitenverhältnisse.

Die Druckart wechseln, nicht das Papier

Für Drucke gibt es bei jeder Größe nur zwei Preisstufen:

alle Giclée-Papiere haben denselben Preis;

die beiden C-type-Papiere, Fuji Crystal Archive matt und glänzend, haben einen anderen, der bei jeder Größe niedriger ist.

Zwischen Giclée-Papieren zu wechseln spart also nichts: Wähle das, dessen Oberfläche dir am besten gefällt. Wenn das Budget entscheidet, ist C-type die günstigere Option, und C-type matt kommt der Anmutung eines matten Giclée am nächsten.

Die Ausführung von Kaschierung oder Rahmung ändern

Kaschierung und Rahmung kommen zum Druckpreis hinzu, und die Kosten hängen von der gewählten Option ab.

Kaschierung. Unter den Platten kostet Display Card am wenigsten, gefolgt von Foam Board und 3 mm Foamex, dann 12 mm MDF, dann Aluminium und Dibond mit Aufhängeleisten. Siehe die Kaschieroptionen.

Unter den Platten kostet Display Card am wenigsten, gefolgt von Foam Board und 3 mm Foamex, dann 12 mm MDF, dann Aluminium und Dibond mit Aufhängeleisten. Siehe die Kaschieroptionen. Rahmung. Die Ausführungen in Weiß, Schwarz und Eiche haben denselben Preis. Leisten in Walnuss, Buche, Silber und Gold kosten mehr. Siehe die Rahmenstile und Ausführungen.

Die Lieferart ändern

Die Lieferung wird getrennt von der Produktion berechnet und im Checkout gewählt, wo der Preis jeder Option für deine Adresse angezeigt wird.

Was den Preis nicht verändert

Stückzahl. Der Warenkorbpreis pro Druck ist für jedes Exemplar gleich. Bei einer großen Bestellung frage vor dem Bestellen ein Angebot an: siehe Gibt es eine Mindestbestellmenge oder einen Mengenrabatt für Drucke?

Der Warenkorbpreis pro Druck ist für jedes Exemplar gleich. Bei einer großen Bestellung frage vor dem Bestellen ein Angebot an: siehe Gibt es eine Mindestbestellmenge oder einen Mengenrabatt für Drucke? Codes von Gutscheinseiten. Die stammen nicht von uns: siehe Bietet ihr Rabattcodes, einen Studierendenrabatt oder Geschenkgutscheine an?

Wenn du möchtest, dass wir eine Alternative für dich kalkulieren, sag uns, was du ändern möchtest, und wir rechnen es aus.

Bevor du etwas änderst, vergleiche Größen und Ausführungen in unserer Preisliste für Druck und Rahmung, die Preise für Standardgrößen enthält.