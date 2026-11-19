Wir geben keine Rabattcodes für Erstbestellungen aus, die auf Gutscheinseiten gelisteten Codes stammen nicht von uns und funktionieren nicht, und wir verkaufen weder Geschenkkarten noch Geschenkgutscheine. Ein Code, den du von den Veranstaltern eines Open Calls oder Wettbewerbs erhalten hast, gehört im Checkout ins Feld Promo code (Promo-Code), und Studierende im Abschlussjahr können nach unserem Rabatt für den Druck ihrer Abschlussausstellung fragen.

Codes von Gutscheinseiten

Rabattcodes, die auf Gutschein- und Coupon-Websites gelistet sind, werden nicht von theprintspace ausgegeben. Sie werden im Checkout nicht akzeptiert.

Codes für Erstbestellungen und Empfehlungscodes

Einen Einführungscode für Neukunden gibt es nicht. Das Empfehlungsprogramm für Kunden, das wir früher hatten, ist beendet, ein Empfehlungscode, den dir ein anderer Künstler weitergegeben hat oder den du online gefunden hast, lässt sich also nicht mehr auf eine Druckbestellung anwenden. Das aktuelle Empfehlungsprogramm richtet sich an Verkäufer auf der Sell-Website.

Codes von Open Calls und Wettbewerben

Veranstalter von Open Calls und Wettbewerben geben Teilnehmenden manchmal einen Rabattcode. Gib ihn im Checkout im Feld Promo code ein.

Wenn sich ein Code, den du erhalten hast, nicht anwenden lässt, kontaktiere uns, bevor du die Bestellung aufgibst. Nachträglich lässt sich ein Code nicht immer anrechnen.

Aktionen

Dauerhafte Aktionen haben wir nicht. Sollte einmal eine laufen, wird sie auf unserer Website angezeigt und im Checkout angewendet, du musst also nichts per E-Mail anfragen.

Studentenrabatt

Wir bieten BA- und MA-Studierenden der Fotografie (und verwandter Fächer) im Abschlussjahr einen Studentenrabatt für den Druck ihrer Abschlussausstellung. Bitte deine Dozentin oder deinen Dozenten, uns zu kontaktieren, und das Team bestätigt die aktuellen Konditionen.

Geschenkkarten und Geschenkgutscheine

Wir bieten keine Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine an, auch nicht für Druck und Rahmung, und planen derzeit nicht, sie einzuführen.

Wenn du einem Druck, den du verschenkst, eine persönliche Nachricht oder einen Brief beilegen möchtest, bestell die Nachricht als eigenen Druck.

Andere Wege, die Kosten zu senken

Die Standardpreise stehen in der Preisliste. Unter Wie kann ich meine Druckbestellung günstiger machen? findest du die Optionen, die den Preis verändern, und unter Gibt es eine Mindestbestellmenge oder einen Mengenrabatt für Drucke? Infos zu großen Bestellungen.

Unsere Standardpreise sind offen einsehbar, und die vollständige Preisliste nennt sie für Druck, Kaschierung und Rahmung in jeder Größe.