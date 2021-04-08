Wie wähle ich das richtige Druckverfahren und den besten Papiertyp für meine Kunstdrucke aus?

Die meisten Fotografen und Künstler sind der Meinung, dass die Giclée- oder C-Print-Prozesse die besten für eine detaillierte Reproduktion sind. Darüber hinaus sind diese Verfahren schnell, kostengünstig und zeichnen sich durch eine hervorragende Farbwiedergabe aus.

Theprintspace bietet 7 Arten von Giclée-Papier und 4 Arten von C-Type-Papier an.

C-Type (chromogene) Drucke werden von professionellen Fotografen verwendet, da sie die Schönheit der Fotos in Bezug auf Details, Farbe und Wirkung einfangen und erhalten. Schaue dir die C-Type Druckoptionen hier an. Wenn du es eilig hast, ist C-Typ Fuji Matt die beliebteste Papierart unter Fotografen.

Art Glicée-Drucke werden von Fotografen, Illustratoren, Malern, Designern und Druckern verwendet und von Bildkünstler aller Art. Die Farben sind klar, die Papierstrukturen variieren von raueren, glatten und matten Papieren bis hin zu glänzenden, mit einer Palette von Grundfarben von natürlichem und hellem bis zu warmem Weiß. Wenn du es eilig hast, ist Hahnemühle Photorag das Papier der Wahl, das am häufigsten im Giclée-Bereich eingesetzt wird.

Für welche Druckoption du dich auch entscheidest, du kannst ein Papier finden, das nicht nur dein Thema ergänzt, sondern auch deiner Arbeit Stil und Persönlichkeit verleiht.

Schau dir unsere Videoanleitung zur Auswahl des richtigen Kunst- und Fotopapiers für deine Bedürfnisse an.

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2. Besuche die Seiten C-Type Druck und Giclée-Druck auf unserer Website.

3. Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, kontaktiere uns für eine fachkundige Beratung.