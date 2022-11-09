Bestellen
Start/Dein Konto verwalten/Wie kann ich die Zahlungsmethode für den Speicherplan ändern?

Wie kann ich die Zahlungsmethode für den Speicherplan ändern?

Inhalt

So aktualisierst du die Zahlungsdetails für den Speicherplan deines Kontos.

Zusätzlicher Speicherplatz kann nur per Kredit-/Debitkarte bezahlt werden.

Hier erfährst du, wie du deine Zahlungskarte für den Speicherplan aktualisieren kannst:

  • Melde dich bei deinem creativehub-Konto an
  • Gehe auf dein creativehub-Konto und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Gehe auf: ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’
  • Im Bereich„Kredit-/Debitkarte“ kannst du eine bestehende Zahlungsmethode löschen und eine neue Karte hinzufügen.
  • Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ und gebe deine Kredit-/Debitkartendaten und Rechnungsinformationen ein.
  • Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ , um die neue Zahlungsmethode zu speichern.

Brauchst du noch Hilfe?

Nehme Kontakt mit unserem Team auf oder klicke auf das Chat-Symbol unten rechts, um mit einem Mitglied unseres Teams zu chatten.

Aktualisiert am 9 November 2022

War dieser Artikel hilfreich?

Ja, danke!Nicht wirklich

Ähnliche Artikel