Wie kann ich die Zahlungsmethode für den Speicherplan ändern?

So aktualisierst du die Zahlungsdetails für den Speicherplan deines Kontos.

Zusätzlicher Speicherplatz kann nur per Kredit-/Debitkarte bezahlt werden.

Hier erfährst du, wie du deine Zahlungskarte für den Speicherplan aktualisieren kannst:

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Gehe auf dein creativehub-Konto und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Gehe auf: ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’

Im Bereich„Kredit-/Debitkarte“ kannst du eine bestehende Zahlungsmethode löschen und eine neue Karte hinzufügen.

Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ und gebe deine Kredit-/Debitkartendaten und Rechnungsinformationen ein.

Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ , um die neue Zahlungsmethode zu speichern.

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