Wenn ich meinen Speicherplatz herabstufe, bekomme ich dann eine Rückerstattung für den verbleibenden Zeitraum, für den ich bereits bezahlt habe?

Was passiert, wenn du deinen Speicherplan herabstufst.

Bekomme ich eine Rückerstattung für den verbleibenden Speicherplatz?

Du wirst keine Rückerstattung erhalten, wenn du deinen Speicherplan herabstufst.

Du bleibst bis zum Ende des Abrechnungszeitraums im aktuellen Plan. Nach diesem Zeitraum wird der neue Plan automatisch aktiviert.

Vergewissere dich vor dem Änderungsdatum, dass der von dir genutzte Speicherplatz innerhalb der Grenzen deines neuen Plans liegt.

Hast du noch Fragen dazu?

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