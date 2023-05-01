Werden meine Drucke im Umschlag oder in der Rolle verschickt?

Werden Drucke im Umschlag, also flach, oder gerollt in Versandrollen verschickt? Das hängt von mehreren Faktoren ab, etwa der Anzahl der Drucke, der Papiersorte und der Größe – eine zu 100 % feste Grenze können wir deshalb nicht nennen.
Als Faustregel gilt jedoch Folgendes, damit alle Artikel je nach Größe und Versanddauer möglichst passend und sicher verschickt werden:
|Flach im Umschlag
|Lieferung USA & Kanada
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung übrige Welt
|Unter 12″ x 16″
|Bis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite
|Bis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite
|Bis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite
|Gerollt in der Versandrolle
|Lieferung USA & Kanada
|Lieferung Großbritannien
|Lieferung Deutschland
|Lieferung übrige Welt
|12″ x 16″ und größer
|Über 16 Zoll (42 cm) an der langen Seite
|Über 16 Zoll (42 cm) an der langen Seite
|Bis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite