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Werden meine Drucke im Umschlag oder in der Rolle verschickt?

Werden Drucke im Umschlag, also flach, oder gerollt in Versandrollen verschickt? Das hängt von mehreren Faktoren ab, etwa der Anzahl der Drucke, der Papiersorte und der Größe – eine zu 100 % feste Grenze können wir deshalb nicht nennen.

Als Faustregel gilt jedoch Folgendes, damit alle Artikel je nach Größe und Versanddauer möglichst passend und sicher verschickt werden:

Flach im Umschlag
Lieferung USA & KanadaLieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung übrige Welt
Unter 12″ x 16″Bis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen SeiteBis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen SeiteBis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite
Gerollt in der Versandrolle
Lieferung USA & KanadaLieferung GroßbritannienLieferung DeutschlandLieferung übrige Welt
12″ x 16″ und größerÜber 16 Zoll (42 cm) an der langen SeiteÜber 16 Zoll (42 cm) an der langen SeiteBis 16 Zoll (42 cm/A3) an der langen Seite
Aktualisiert am Oktober 2026

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