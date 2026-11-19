Die meisten Probleme auf order.creativehub.io und sell.creativehub.io lassen sich durch vollständiges Neuladen, eine neue Anmeldung oder einen anderen Browser beheben. Geh die folgenden Punkte der Reihe nach durch. Wenn derselbe Schritt weiterhin fehlschlägt, schreib an info@creativehub.io mit den weiter unten aufgeführten Angaben.

Das solltest du der Reihe nach ausprobieren

Erzwinge ein vollständiges Neuladen. Mit Ctrl + Shift + R, auf einem Mac mit Cmd + Shift + R, holt der Browser die Seite ganz frisch. Beginne eine neue Sitzung. Logge dich aus und danach wieder ein: Ist eine Anmeldung abgelaufen, kommt es zu seltsamen Fehlern. Leere den Browser-Cache und entferne die Cookies, danach meldest du dich noch einmal an. Wechsle den Browser oder das Gerät. Geeignet ist jeder Chrome, Safari, Firefox oder Edge auf dem neuesten Stand. Lass zu, dass die Seite Pop-ups öffnet. Rechnungen und Abrechnungen werden nämlich in einem neuen Tab angezeigt. Vergib ein neues Passwort. Nutze auf der Anmeldeseite Forgot your password? (Passwort vergessen?) und öffne den Link, den du bekommst, in dem Browser, aus dem die Anfrage kam. Beim ersten Besuch nach unserem Plattform-Upgrade muss das jeder ein einziges Mal tun. Vergewissere dich, dass es die richtige Seite ist. Drucke bestellst du auf der Order-Seite, verkauft wird auf der Sell-Seite, und mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort kommst du in beide hinein. Siehe Welche Seite nutze ich?

Ist es ein Fehler oder eine Regel?

Eine Meldung, die sich selbst erklärt, bedeutet in aller Regel, dass die Seite eine Regel anwendet und nicht versagt. Typische Fälle:

die Datei wird zurückgewiesen, da sie kein JPEG, PNG oder TIFF ist, 2 GB überschreitet oder unter 2 Megapixeln liegt (siehe Von welchen Dateitypen kann ich meine Kunst drucken?);

der Upload wird zurückgewiesen, da er über dein Speicherkontingent hinausginge;

die Produktion läuft schon, deshalb lässt sich die Bestellung nicht mehr stornieren.

Melde dich aber unbedingt bei uns, wenn ein Fehler ohne Erklärung auftritt oder ein Schritt ein zweites Mal scheitert.

So meldest du einen Fehler

Schick eine E-Mail an info@creativehub.io und nutze dafür die Adresse, unter der dein Konto registriert ist. Nichts zeigt uns das Problem schneller als eine kurze Bildschirmaufnahme, eine präzise schriftliche Schilderung mit Screenshots ist aber genauso in Ordnung. Wir brauchen:

dein Ziel und das, was die Seite stattdessen gemacht hat;

jede Fehlermeldung Wort für Wort, als kopierten Text oder als Screenshot;

um welche der beiden Seiten es ging, samt der Seitenadresse, die in der Adressleiste stand;

jeden Schritt in der richtigen Abfolge, damit wir den Fehler reproduzieren können;

den Zeitpunkt des Vorfalls sowie den verwendeten Browser und das Gerät;

etwas, woran sich das Betroffene erkennen lässt: eine Bestellnummer, einen Produktnamen oder einen Dateinamen;

bei einem Upload-Problem die Datei oder einen Link dorthin, der sich ohne Login öffnen lässt.

Unser Team hat keine Möglichkeit, sich als Inhaber in ein Konto einzuloggen. Genaue Angaben verkürzen deshalb die Suche nach der Ursache.

Etliche der neueren Bereiche der Sell-Seite tragen das Label Beta und dazu einen Button Report a bug (Fehler melden). Was du dort schreibst, landet ohne Umweg bei unserem Team.

Wenn das Problem beim Bezahlen auftritt, siehe Warum kann ich meine Bestellung im Checkout nicht abschließen? Wenn du eine Frage dazu hast, was du bestellen sollst, findest du auf der Kontaktseite alle Wege, uns zu erreichen.

Sobald die Seite wieder läuft, führt dich unser Leitfaden zum Drucken durch die Dateivorbereitung, die Wahl der Größe und die Bestellung.