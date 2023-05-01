Czy wydruki są wysyłane na płasko w kopertach, czy w tubach?

Czy wydruki wysyłamy w kopertach, czyli na płasko, czy zwinięte w tubach? Wpływa na to kilka czynników, np. liczba wydruków, rodzaj papieru i rozmiar, dlatego nie możemy podać w 100% jednoznacznej granicy.
Zasadniczo jednak obowiązują poniższe reguły, które zapewniają, że przesyłki są wysyłane w najbardziej odpowiedni i bezpieczny sposób, zależnie od rozmiaru i czasu transportu:
|Wysyłka na płasko w kopercie
|Dostawa do USA i Kanady
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do pozostałych krajów
|Poniżej 30,5 × 40,6 cm (12″ × 16″)
|Do 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku
|Do 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku
|Do 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku
|Wysyłka zwinięte w tubie
|Dostawa do USA i Kanady
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do pozostałych krajów
|30,5 × 40,6 cm (12″ × 16″) i więcej
|Powyżej 42 cm (16 cali) na dłuższym boku
|Powyżej 42 cm (16 cali) na dłuższym boku
|Do 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku