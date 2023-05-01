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Czy wydruki są wysyłane na płasko w kopertach, czy w tubach?

Czy wydruki wysyłamy w kopertach, czyli na płasko, czy zwinięte w tubach? Wpływa na to kilka czynników, np. liczba wydruków, rodzaj papieru i rozmiar, dlatego nie możemy podać w 100% jednoznacznej granicy.

Zasadniczo jednak obowiązują poniższe reguły, które zapewniają, że przesyłki są wysyłane w najbardziej odpowiedni i bezpieczny sposób, zależnie od rozmiaru i czasu transportu:

Wysyłka na płasko w kopercie
Dostawa do USA i KanadyDostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do pozostałych krajów
Poniżej 30,5 × 40,6 cm (12″ × 16″)Do 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym bokuDo 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym bokuDo 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku
Wysyłka zwinięte w tubie
Dostawa do USA i KanadyDostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do pozostałych krajów
30,5 × 40,6 cm (12″ × 16″) i więcejPowyżej 42 cm (16 cali) na dłuższym bokuPowyżej 42 cm (16 cali) na dłuższym bokuDo 42 cm (16 cali / A3) na dłuższym boku
Zaktualizowano październik 2026

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