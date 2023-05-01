Jak mogę zmienić adres e-mail na moim koncie?

Dowiedz się, jak możesz edytować adres e-mail na swoim koncie.
Krok po kroku
Oto jak możesz zmienić adres e-mail, na który jest zarejestrowane Twoje konto creativehub:
- Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
- Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’ > ‘Adres e-mail’.
- Wpisz swój nowy adres e-mail i kliknij ‘Aktualizuj’. Dla potwierdzenia wpisz jeszcze raz swój adres e-mail i ponownie kliknij ‘Aktualizuj’.
- Otrzymasz link potwierdzający na nowy adres e-mail.
- Jak tylko potwierdzisz swój nowy adres e-mail, dostępna będzie opcja logowania przy użyciu zaktualizowanych danych.
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