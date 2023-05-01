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Jak mogę zmienić adres e-mail na moim koncie?

Spis treści

Dowiedz się, jak możesz edytować adres e-mail na swoim koncie.

Krok po kroku

Oto jak możesz zmienić adres e-mail, na który jest zarejestrowane Twoje konto creativehub:

  • Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  • Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’ > ‘Adres e-mail’.
  • Wpisz swój nowy adres e-mail i kliknij ‘Aktualizuj’. Dla potwierdzenia wpisz jeszcze raz swój adres e-mail i ponownie kliknij ‘Aktualizuj’.
  • Otrzymasz link potwierdzający na nowy adres e-mail.
  • Jak tylko potwierdzisz swój nowy adres e-mail, dostępna będzie opcja logowania przy użyciu zaktualizowanych danych.

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Zaktualizowano 9 listopada 2022

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