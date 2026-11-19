Ślady na wydruku to uszkodzenia powierzchni: odciski palców, otarcia albo ślady nacisku i zagniecenia. Większość powstaje przy obchodzeniu się z wydrukiem po otwarciu paczki. Gotowy wydruk nie traci koloru w przesyłce. Jeśli twój wydruk dotarł ze śladami, prześlij nam zdjęcia w ciągu siedmiu dni od dostawy, a rozwiążemy sprawę.

Typowe przyczyny śladów

Odciski palców. Tłuszcz ze skóry może zostawić ślad na zadrukowanej powierzchni, zwłaszcza na papierach błyszczących i w ciemnych partiach.

Tłuszcz ze skóry może zostawić ślad na zadrukowanej powierzchni, zwłaszcza na papierach błyszczących i w ciemnych partiach. Otarcia. Matowe papiery fine art mają delikatną powierzchnię. Coś, co przesunie się po ciemnej partii, może zostawić błyszczącą lub jasną linię.

Matowe papiery fine art mają delikatną powierzchnię. Coś, co przesunie się po ciemnej partii, może zostawić błyszczącą lub jasną linię. Ślady nacisku i zagniecenia. Uderzenie w paczkę albo zgięcie wydruku przy rozwijaniu może zostawić załamanie lub wgniecenie.

Wydruki C-type są bardziej odporne na otarcia niż wydruki giclée, bo obraz znajduje się wewnątrz emulsji papieru, a nie na jego powierzchni.

Jak obchodzić się z wydrukiem

Najlepiej załóż bawełniane rękawiczki albo w ogóle nie dotykaj zadrukowanej powierzchni.

Jeśli nie masz rękawiczek, zadbaj o czyste i suche dłonie i trzymaj wydruk za krawędzie.

Przechowuj wydruki w kopertach pergaminowych do czasu oprawienia.

Przy przenoszeniu dużych wydruków podpieraj je na całej powierzchni.

Czy kolor może zniknąć w transporcie?

Nie. Wydruki giclée powstają z tuszów pigmentowych, które w chwili wysyłki są suche i stabilne, a wydruki C-type mają obraz wewnątrz emulsji papieru. Ani jedne, ani drugie nie blakną i nie wypłukują się przez kilka dni w paczce. O tym, jak długo wydruki wytrzymują na ekspozycji, przeczytasz w artykule Jak długo przetrwa mój wydruk?

W transporcie może natomiast dojść do uszkodzenia powierzchni, a to coś innego: otarcie matowego papieru, które zostawia jasną lub błyszczącą linię, najbardziej widoczną w ciemnych partiach, albo uderzenie, które zagina lub wgniata arkusz. Żeby temu zapobiec, każdy wydruk pakujemy w osobną kopertę pergaminową z bibułą. Zobacz, jak pakujemy zamówienia wydruków.

Jeśli kolor po prostu wygląda inaczej, niż się spodziewasz, najpierw obejrzyj wydruk w świetle dziennym. W słabym świetle w pomieszczeniu wydruki wyglądają ciemniej i cieplej niż obraz na jasnym ekranie. Zobacz Dlaczego mój wydruk wygląda ciemniej niż na ekranie?

Jeśli wydruk dotarł ze śladami

Zrób wyraźne zdjęcia śladu i opakowania. Prześlij je nam z numerem zamówienia przez stronę kontaktową, w ciągu siedmiu dni od dostawy. Obejrzymy je i rozwiążemy sprawę. Wydruki uszkodzone w drodze do ciebie wymieniamy bezpłatnie.

Więcej szczegółów: Moje wydruki dotarły uszkodzone, jak dostać wymianę lub zwrot pieniędzy?

Odporność na otarcia to tylko jedna z różnic między tymi dwoma procesami, a nasz poradnik o wyborze profesjonalnych wydruków fotograficznych zestawia papiery giclée i C-type obok siebie.