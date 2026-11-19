Ślady na wydruku to uszkodzenia powierzchni: odciski palców, otarcia albo ślady nacisku i zagniecenia. Większość powstaje przy obchodzeniu się z wydrukiem po otwarciu paczki. Gotowy wydruk nie traci koloru w przesyłce. Jeśli twój wydruk dotarł ze śladami, prześlij nam zdjęcia w ciągu siedmiu dni od dostawy, a rozwiążemy sprawę.
Typowe przyczyny śladów
- Odciski palców. Tłuszcz ze skóry może zostawić ślad na zadrukowanej powierzchni, zwłaszcza na papierach błyszczących i w ciemnych partiach.
- Otarcia. Matowe papiery fine art mają delikatną powierzchnię. Coś, co przesunie się po ciemnej partii, może zostawić błyszczącą lub jasną linię.
- Ślady nacisku i zagniecenia. Uderzenie w paczkę albo zgięcie wydruku przy rozwijaniu może zostawić załamanie lub wgniecenie.
Wydruki C-type są bardziej odporne na otarcia niż wydruki giclée, bo obraz znajduje się wewnątrz emulsji papieru, a nie na jego powierzchni.
Jak obchodzić się z wydrukiem
- Najlepiej załóż bawełniane rękawiczki albo w ogóle nie dotykaj zadrukowanej powierzchni.
- Jeśli nie masz rękawiczek, zadbaj o czyste i suche dłonie i trzymaj wydruk za krawędzie.
- Przechowuj wydruki w kopertach pergaminowych do czasu oprawienia.
- Przy przenoszeniu dużych wydruków podpieraj je na całej powierzchni.
Czy kolor może zniknąć w transporcie?
Nie. Wydruki giclée powstają z tuszów pigmentowych, które w chwili wysyłki są suche i stabilne, a wydruki C-type mają obraz wewnątrz emulsji papieru. Ani jedne, ani drugie nie blakną i nie wypłukują się przez kilka dni w paczce. O tym, jak długo wydruki wytrzymują na ekspozycji, przeczytasz w artykule Jak długo przetrwa mój wydruk?
W transporcie może natomiast dojść do uszkodzenia powierzchni, a to coś innego: otarcie matowego papieru, które zostawia jasną lub błyszczącą linię, najbardziej widoczną w ciemnych partiach, albo uderzenie, które zagina lub wgniata arkusz. Żeby temu zapobiec, każdy wydruk pakujemy w osobną kopertę pergaminową z bibułą. Zobacz, jak pakujemy zamówienia wydruków.
Jeśli kolor po prostu wygląda inaczej, niż się spodziewasz, najpierw obejrzyj wydruk w świetle dziennym. W słabym świetle w pomieszczeniu wydruki wyglądają ciemniej i cieplej niż obraz na jasnym ekranie. Zobacz Dlaczego mój wydruk wygląda ciemniej niż na ekranie?
Jeśli wydruk dotarł ze śladami
- Zrób wyraźne zdjęcia śladu i opakowania.
- Prześlij je nam z numerem zamówienia przez stronę kontaktową, w ciągu siedmiu dni od dostawy.
- Obejrzymy je i rozwiążemy sprawę. Wydruki uszkodzone w drodze do ciebie wymieniamy bezpłatnie.
Więcej szczegółów: Moje wydruki dotarły uszkodzone, jak dostać wymianę lub zwrot pieniędzy?
Odporność na otarcia to tylko jedna z różnic między tymi dwoma procesami, a nasz poradnik o wyborze profesjonalnych wydruków fotograficznych zestawia papiery giclée i C-type obok siebie.