Większość problemów na order.creativehub.io i sell.creativehub.io znika po pełnym odświeżeniu strony, ponownym zalogowaniu albo zmianie przeglądarki. Przejdź po kolei przez poniższe kroki. Jeśli ten sam krok nadal się nie udaje, napisz na info@creativehub.io i podaj szczegóły wymienione niżej.

Co sprawdzić, po kolei

Wymuś pełne odświeżenie. Po naciśnięciu Ctrl + Shift + R, a na Macu Cmd + Shift + R, przeglądarka pobiera stronę od nowa. Zacznij nową sesję. Wyloguj się, a potem zaloguj z powrotem: logowanie, które wygasło, daje osobliwe błędy. Opróżnij pamięć podręczną przeglądarki i usuń jej pliki cookie, po czym zaloguj się jeszcze raz. Zmień przeglądarkę albo urządzenie. Nada się każda aktualna wersja Chrome, Safari, Firefox lub Edge. Pozwól serwisowi otwierać wyskakujące okna. Nowa karta to sposób, w jaki wyświetlamy faktury i zestawienia. Ustaw nowe hasło. Kliknij Forgot your password? na stronie logowania, a link, który dostaniesz, otwórz w tej przeglądarce, z której wyszła prośba. Przy pierwszej wizycie po aktualizacji naszej platformy każdy musi to zrobić jeden raz. Upewnij się, że to właściwy serwis. Wydruki zamawia się w serwisie Order, a sprzedaje w serwisie Sell, i do każdego z nich logujesz się jednym adresem e-mail i jednym hasłem. Zobacz Z którego serwisu korzystać?

To usterka czy zasada?

Komunikat, który sam wyjaśnia przyczynę, na ogół oznacza, że serwis stosuje zasadę, a nie że zawodzi. Typowe przypadki:

serwis nie przyjmuje pliku, ponieważ ma on format inny niż JPEG, PNG lub TIFF, przekracza 2 GB albo ma poniżej 2 megapikseli (zobacz Z jakich typów plików mogę drukować swoje prace?);

serwis nie przyjmuje przesyłanego pliku, ponieważ wykracza on poza twój limit miejsca;

produkcja się rozpoczęła, więc anulowanie zamówienia nie jest już możliwe.

Odezwij się do nas, gdy błąd pojawia się bez żadnego wyjaśnienia albo gdy jeden krok zawodzi po raz drugi.

Jak zgłosić usterkę

Wyślij wiadomość na info@creativehub.io z adresu, na który zarejestrowane jest twoje konto. Nic nie pokaże nam problemu szybciej niż krótkie nagranie ekranu, choć równie chętnie przyjmiemy precyzyjną relację na piśmie ze zrzutami ekranu. Potrzebujemy:

twojego celu i tego, co w zamian zrobił serwis;

każdego komunikatu o błędzie słowo w słowo, jako skopiowanego tekstu albo zrzutu ekranu;

wskazania, który z dwóch serwisów to był, wraz z adresem strony widocznym w pasku adresu;

wszystkich kroków jeden po drugim, żebyśmy mogli odtworzyć problem;

czasu zdarzenia oraz informacji o użytej przeglądarce i urządzeniu;

czegoś, co pozwoli zidentyfikować to, czego dotyczy problem: numeru zamówienia, nazwy produktu albo nazwy pliku;

przy kłopocie z przesyłaniem: pliku albo linku do niego, który otwiera się bez logowania.

Nasz zespół nie ma możliwości zalogowania się na konto jako jego właściciel i właśnie dlatego dokładne szczegóły skracają szukanie przyczyny.

Część nowszych stron serwisu Sell nosi etykietę Beta, a przy niej przycisk Report a bug; to, co tam napiszesz, trafia bezpośrednio do naszego zespołu.

Jeśli problem pojawia się na etapie płatności, zobacz Dlaczego nie mogę złożyć zamówienia przy kasie? Jeśli masz pytanie o to, co zamówić, na stronie kontaktowej znajdziesz wszystkie sposoby kontaktu z nami.

Gdy serwis znów działa jak należy, nasz poradnik o drukowaniu prac przeprowadzi cię przez przygotowanie pliku, wybór rozmiaru i złożenie zamówienia.