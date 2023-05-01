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Czy płacę podatek od sprzedaży (VAT), gdy obciążacie mnie za realizację zamówienia?

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Kiedy muszę zapłacić podatek od sprzedaży (VAT)?

Kiedy pobieramy opłatę za realizację zamówień sprzedanych przez Ciebie wydruków, naliczamy podatek od sprzedaży (VAT) zgodnie z następującymi przepisami (UE):

Jeśli wydruk dostarczany jest do Wielkiej Brytanii

Jeśli wydruk dostarczany jest do Wielkiej Brytanii, przy realizacji zamówienia zostaniesz obciążony/-a podatkiem od sprzedaży (VAT). Zgodnie ze stawką obowiązująca w Wielkiej Brytanii, będzie to 20% stawki podatku od sprzedaży.

Jeśli wydruk dostarczany jest do krajów UE, a Ty nie jesteś zarejestrowanym płatnikiem podatku od sprzedaży (VAT)

Jeśli wydruk jest dostarczany do UE, a Ty nie jesteś zarejestrowany jako podatnik od sprzedaży (VAT) w kraju UE, w którym mieszkasz, przy realizacji zamówienia zostaniesz obciążony/-a podatkiem od sprzedaży (VAT). Zamówienia te będą realizowane z naszego studia znajdującego się w Niemczech i zostanie zastosowana obowiązująca tam stawka VAT 19%.

Jeśli Twój wydruk dostarczany jest do UE, a Ty jesteś zarejestrowanym podatnikiem od sprzedaży (VAT)

Jeśli Twój wydruk dostarczany jest do krajów UE, a Ty jesteś zarejestrowanym podatnikiem sprzedaży (VAT) w kraju UE, możesz podać nam swój ważny numer rejestracyjny podatku od sprzedaży (VAT) w UE, a my nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży ( VAT) na realizację zamówienia.

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju poza UE

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju poza UE, nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży (VAT) od realizacji zamówienia.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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