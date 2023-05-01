Czy płacę podatek od sprzedaży (VAT), gdy obciążacie mnie za realizację zamówienia?

Kiedy pobieramy opłatę za realizację zamówień sprzedanych przez Ciebie wydruków, naliczamy podatek od sprzedaży (VAT) zgodnie z następującymi przepisami (UE):

Jeśli wydruk dostarczany jest do Wielkiej Brytanii

Jeśli wydruk dostarczany jest do Wielkiej Brytanii, przy realizacji zamówienia zostaniesz obciążony/-a podatkiem od sprzedaży (VAT). Zgodnie ze stawką obowiązująca w Wielkiej Brytanii, będzie to 20% stawki podatku od sprzedaży.

Jeśli wydruk dostarczany jest do krajów UE, a Ty nie jesteś zarejestrowanym płatnikiem podatku od sprzedaży (VAT)

Jeśli wydruk jest dostarczany do UE, a Ty nie jesteś zarejestrowany jako podatnik od sprzedaży (VAT) w kraju UE, w którym mieszkasz, przy realizacji zamówienia zostaniesz obciążony/-a podatkiem od sprzedaży (VAT). Zamówienia te będą realizowane z naszego studia znajdującego się w Niemczech i zostanie zastosowana obowiązująca tam stawka VAT 19%.

Jeśli Twój wydruk dostarczany jest do UE, a Ty jesteś zarejestrowanym podatnikiem od sprzedaży (VAT)

Jeśli Twój wydruk dostarczany jest do krajów UE, a Ty jesteś zarejestrowanym podatnikiem sprzedaży (VAT) w kraju UE, możesz podać nam swój ważny numer rejestracyjny podatku od sprzedaży (VAT) w UE, a my nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży ( VAT) na realizację zamówienia.

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju poza UE

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju poza UE, nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży (VAT) od realizacji zamówienia.