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Czym jest podatek od sprzedaży (VAT)?

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Dowiedz się więcej o podatku VAT oraz kiedy powinno się go doliczać osobom kupującym wydruki.

Co to jest podatek od sprzedaży? 

Podatek od sprzedaży, nazywany w Wielkiej Brytanii podatkiem od wartości dodanej (VAT), to podatek, który możesz naliczyć klientom, gdy kupują od Ciebie produkt lub usługę.

Opłata ta jest naliczana według różnych stawek w zależności od sprzedawanych towarów i usług, a także obowiązujących zasad w danym kraju.

Czy powinno się naliczać podatek od sprzedaży swoim klientom? 

Sprawdź obowiązujące w Twoim kraju zasady ustanowione przez prawo, aby dowiedzieć się, czy musisz naliczać podatek od sprzedaży swoich produktów. 

Kiedy sprzedajesz za pośrednictwem sklepu Shopify, użyj strony ustawień w Shopify, aby upewnić się, że naliczasz odpowiednią kwotę podatku od sprzedaży (VAT). W ustawieniach aplikacji creativehub musisz także podać swój kraj zamieszkania, aby upewnić się, że została naliczona odpowiednia kwota podatku od sprzedaży (VAT). 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ustawić stawki podatku od sprzedaży (VAT) w Shopify, odwiedź stronę pomocy Shopify dotyczącą opodatkowania.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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