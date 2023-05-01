Jak mogę kupić dodatkową przestrzeń dyskową dla mojego konta?

Uzyskanie dodatkowej przestrzeni dyskowej na Twoim koncie.

Jak zamówić dodatkowe miejsce do przechowywania

Gdy zarejestrujesz się w creativehub, automatycznie otrzymasz 30 GB miejsca. Jeśli potrzebujesz więcej pamięci, możesz przejść na pakiet profesjonalny z 1TB przestrzeni dyskowej za £8/miesiąc.

Zaloguj się na swoje konto creativehub.



Kliknij ikonę swojego konta w prawym górnym rogu strony.



Wybierz ‘Subskrypcja’.



Dodaj szczegóły karty płatniczej oraz adres rozliczeniowy i kliknij ‘Dodaj kartę’. Jeśli dane Twojej karty i adres rozliczeniowy są już zapisane, możesz pominąć ten krok.



Na koniec kliknij przycisk ‘Zamów’.

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