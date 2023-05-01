Jak edytować/dodawać/usuwać adresy dostawy?

Dowiedz się, jak możesz zaktualizować adresy dostawy na swoim koncie.
Dodaj, edytuj lub usuń adres dostawy przed złożeniem zamówienia
Oto jak możesz zaktualizować adresy dostawy:
- Zaloguj się do creativehub.
- Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
- Wybierz: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.
- Przewiń w dół, aby odnaleźć sekcję ‘Adres wysyłki’. Tutaj możesz kliknąć ‘Edytuj’, aby edytować swój adres, ‘Usuń’, aby go skasować oraz ‘Dodaj nowy adres’, aby dodać nowy.
- Gdy tylko zaktualizujesz dane do wysyłki, podczas finalizowania płatności pojawi się lista zaktualizowanych adresów.
Alternatywnie możesz również dodać nowy adres bezpośrednio podczas płacenia.
Edycja adresu po złożeniu zamówienia
W ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia możemy zmienić adres zamówienia.
Jeśli minęła 1 godzina od momentu złożenia zamówienia, nie możemy zagwarantować, że będzie można go zaktualizować ze względu na nasz szybki czas realizacji zamówień.
Aby zmienić adres, skontaktuj się z naszym zespołem przez telefon, czat na żywo lub napisz do nas tutaj.