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Jak edytować/dodawać/usuwać adresy dostawy?

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Dowiedz się, jak możesz zaktualizować adresy dostawy na swoim koncie.

Dodaj, edytuj lub usuń adres dostawy przed złożeniem zamówienia

Oto jak możesz zaktualizować adresy dostawy:

  • Zaloguj się do creativehub.
  • Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  • Wybierz: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.
  • Przewiń w dół, aby odnaleźć sekcję ‘Adres wysyłki’. Tutaj możesz kliknąć ‘Edytuj’, aby edytować swój adres, ‘Usuń’, aby go skasować oraz ‘Dodaj nowy adres’, aby dodać nowy.
  • Gdy tylko zaktualizujesz dane do wysyłki, podczas finalizowania płatności pojawi się lista zaktualizowanych adresów.

Alternatywnie możesz również dodać nowy adres bezpośrednio podczas płacenia.

Edycja adresu po złożeniu zamówienia 

W ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia możemy zmienić adres zamówienia. 

Jeśli minęła 1 godzina od momentu złożenia zamówienia, nie możemy zagwarantować, że będzie można go zaktualizować ze względu na nasz szybki czas realizacji zamówień. 

Aby zmienić adres, skontaktuj się z naszym zespołem przez telefon, czat na żywo lub napisz do nas tutaj.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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