Jak edytować/dodawać/usuwać adresy dostawy?

Dowiedz się, jak możesz zaktualizować adresy dostawy na swoim koncie.

Dodaj, edytuj lub usuń adres dostawy przed złożeniem zamówienia

Oto jak możesz zaktualizować adresy dostawy:

Zaloguj się do creativehub.



Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.



Wybierz: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.



Przewiń w dół, aby odnaleźć sekcję ‘Adres wysyłki’. Tutaj możesz kliknąć ‘Edytuj’, aby edytować swój adres, ‘Usuń’, aby go skasować oraz ‘Dodaj nowy adres’, aby dodać nowy.



Gdy tylko zaktualizujesz dane do wysyłki, podczas finalizowania płatności pojawi się lista zaktualizowanych adresów.

Alternatywnie możesz również dodać nowy adres bezpośrednio podczas płacenia.

Edycja adresu po złożeniu zamówienia

W ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia możemy zmienić adres zamówienia.

Jeśli minęła 1 godzina od momentu złożenia zamówienia, nie możemy zagwarantować, że będzie można go zaktualizować ze względu na nasz szybki czas realizacji zamówień.

Aby zmienić adres, skontaktuj się z naszym zespołem przez telefon, czat na żywo lub napisz do nas tutaj.