Jak zrealizować punkty na wydruki?

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać punkty na wydruki.

Punkty na wydruki z programu poleceń można wymienić na zamówienia wydruków.



Punkty na wydruki z programu poleceń nie mają wartości pieniężnej i nie można ich przenieść ani wymienić na inną usługę.



W Twoim zamówieniu automatycznie uwzględnimy wszelkie niewykorzystane punkty na wydruki.

Uwaga: nie kompensujemy całej wartości zamówienia zarobionymi punktami.

Przy każdym zamówieniu wydruków obciążymy Cię niewielką kwotą, nawet jeśli posiadane punkty przekraczają koszt zamówienia.

Dowiedz się więcej na ten temat, klikając tutaj.