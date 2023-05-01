Jak zrealizować punkty na wydruki?

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać punkty na wydruki.
- Punkty na wydruki z programu poleceń można wymienić na zamówienia wydruków.
- Punkty na wydruki z programu poleceń nie mają wartości pieniężnej i nie można ich przenieść ani wymienić na inną usługę.
- W Twoim zamówieniu automatycznie uwzględnimy wszelkie niewykorzystane punkty na wydruki.
Uwaga: nie kompensujemy całej wartości zamówienia zarobionymi punktami.
Przy każdym zamówieniu wydruków obciążymy Cię niewielką kwotą, nawet jeśli posiadane punkty przekraczają koszt zamówienia.
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