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Jak zrealizować punkty na wydruki?

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać punkty na wydruki.

  • Punkty na wydruki z programu poleceń można wymienić na zamówienia wydruków.
  • Punkty na wydruki z programu poleceń nie mają wartości pieniężnej i nie można ich przenieść ani wymienić na inną usługę.
  • W Twoim zamówieniu automatycznie uwzględnimy wszelkie niewykorzystane punkty na wydruki.

Uwaga: nie kompensujemy całej wartości zamówienia zarobionymi punktami. 

Przy każdym zamówieniu wydruków obciążymy Cię niewielką kwotą, nawet jeśli posiadane punkty przekraczają koszt zamówienia.

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Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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