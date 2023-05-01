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Gdzie mogę sprawdzić, ile mam punktów do wykorzystania na wydruki?

Dowiedz się, gdzie można znaleźć podsumowanie zarobionych punktów na wydruki.

  • Aby zobaczyć podsumowanie zarobionych punktów, przejdź do ‘Ustawień’, a następnie ‘Rekomendacji’.
  • W tym miejscu zobaczysz uzyskane kredyty, punkty wydane na wydruki oraz te, które zostały zdobyte przez polecenie komuś creativehub.
  • Zobaczysz również obszary siedlisk naturalnych, które są chronione dzięki Twojej pomocy.
  • Możesz również zobaczyć podsumowanie tych informacji na głównym pulpicie nawigacyjnym swojego konta.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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