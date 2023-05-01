Gdzie mogę sprawdzić, ile mam punktów do wykorzystania na wydruki?

Dowiedz się, gdzie można znaleźć podsumowanie zarobionych punktów na wydruki.
- Aby zobaczyć podsumowanie zarobionych punktów, przejdź do ‘Ustawień’, a następnie ‘Rekomendacji’.
- W tym miejscu zobaczysz uzyskane kredyty, punkty wydane na wydruki oraz te, które zostały zdobyte przez polecenie komuś creativehub.
- Zobaczysz również obszary siedlisk naturalnych, które są chronione dzięki Twojej pomocy.
- Możesz również zobaczyć podsumowanie tych informacji na głównym pulpicie nawigacyjnym swojego konta.