Jak mogę zarobić punkty w programie poleceń?

Dowiedz się więcej o naszym programie poleceń i sposobach uzyskiwania punktów na wydruki.
Aby dołączyć do naszego programu poleceń, musisz być klientem creativehub. Oznacza to, że będziesz musiał(a) złożyć zamówienie online na wydruki i zarejestrować konto.
- Kiedy złożysz pierwsze zamówienie za pomocą karty płatniczej, otrzymasz unikatowy kod polecający, który możesz wysłać znajomym, współpracownikom lub innym osobom.
- Gdy użyją one kodu podczas finalizacji zamówienia, otrzymają 25% rabatu na pierwsze zamówienie do kwoty maksymalnej €60.
- Kiedy osoby te użyją przy pierwszym zamówieniu Twojego unikalnego kodu, zostanie aktywowane połączenie polecające. Oznacza to, że od każdego zakupu, zaczniesz otrzymywać punkty w wysokości 10% wartości tych zakupów (w pierwszym roku użytkowania). Będzie to automatycznie dodawane do Twojego konta.
Jeśli osoba, której poleciłeś/-aś theprintspace, złożyła już wcześniej u nas zamówienie, nie będzie kwalifikować się do programu poleceń.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak polecić komuś theprintspace.