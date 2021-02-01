Jak mogę zarobić punkty w programie poleceń?

Dowiedz się więcej o naszym programie poleceń i sposobach uzyskiwania punktów na wydruki.

Aby dołączyć do naszego programu poleceń, musisz być klientem creativehub. Oznacza to, że będziesz musiał(a) złożyć zamówienie online na wydruki i zarejestrować konto.

Kiedy złożysz pierwsze zamówienie za pomocą karty płatniczej, otrzymasz unikatowy kod polecający, który możesz wysłać znajomym, współpracownikom lub innym osobom.



Gdy użyją one kodu podczas finalizacji zamówienia, otrzymają 25% rabatu na pierwsze zamówienie do kwoty maksymalnej €60.



Kiedy osoby te użyją przy pierwszym zamówieniu Twojego unikalnego kodu, zostanie aktywowane połączenie polecające. Oznacza to, że od każdego zakupu, zaczniesz otrzymywać punkty w wysokości 10% wartości tych zakupów (w pierwszym roku użytkowania). Będzie to automatycznie dodawane do Twojego konta.

Jeśli osoba, której poleciłeś/-aś theprintspace, złożyła już wcześniej u nas zamówienie, nie będzie kwalifikować się do programu poleceń.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak polecić komuś theprintspace.