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Moja karta straciła ważność, jak dodać nową?

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Jak dodać nową kartę płatniczą do swojego konta.

Krok po kroku

Oto jak możesz dodać nową kartę lub zaktualizować dane istniejącej karty na swoim koncie:

  1. Zaloguj się na swoje konto creativehub.
  2. Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  3. Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’> ‘Płatności’.
  4. W sekcji ‘Karta płatnicza’ możesz usunąć istniejącą metodę płatności i dodać nową kartę. Kliknij ‘Dodaj kartę’ i uzupełnij detale jej odpowiadające, a także prawidłowy adres rozliczeniowy.
  5. Wreszcie kliknij ‘Dodaj kartę’, a nowa metoda płatności zostanie zapisana. Twoja nowa karta będzie gotowa do użycia w trybie natychmiastowym. 

Alternatywnie możesz również dodać dane swojej karty podczas procesu płatności i zapisać je dla przyszłych zakupów.

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Zaktualizowano 9 listopada 2022

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