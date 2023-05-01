Moja karta straciła ważność, jak dodać nową?

Jak dodać nową kartę płatniczą do swojego konta.

Krok po kroku

Oto jak możesz dodać nową kartę lub zaktualizować dane istniejącej karty na swoim koncie:

Zaloguj się na swoje konto creativehub.

Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.

Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’> ‘Płatności’.

W sekcji ‘Karta płatnicza’ możesz usunąć istniejącą metodę płatności i dodać nową kartę. Kliknij ‘Dodaj kartę’ i uzupełnij detale jej odpowiadające, a także prawidłowy adres rozliczeniowy.

Wreszcie kliknij ‘Dodaj kartę’, a nowa metoda płatności zostanie zapisana. Twoja nowa karta będzie gotowa do użycia w trybie natychmiastowym.

Alternatywnie możesz również dodać dane swojej karty podczas procesu płatności i zapisać je dla przyszłych zakupów.

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