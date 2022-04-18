Over theprintspace

theprintspace werd in 2007 opgericht als het eerste online printbedrijf van fine-art kwaliteit in het Verenigd Koninkrijk. We zetten een grote stap in het democratiseren van de kunstwereld voor opkomende kunstenaars, door de kosten van een middelgrote expositie terug te brengen van ongeveer 6.000-12.000 € (£5-10k) naar ongeveer 1.200 € (£1k). Dat deden we door de printprofielen van de professionele printers te publiceren, samen met een gids voor kleurbeheer thuis (scherm kalibreren, neutrale wandkleuren, profielen installeren en soft proofing in Photoshop enzovoort). Wie dit proces had gevolgd, kon de print zelf voorbereiden en hoefde ons niet meer uit te leggen hoe het moest, wat sneller en veel goedkoper was.



15 jaar later is dit proces nog steeds hetzelfde en is het door de rest van de sector overgenomen. Sindsdien hebben we dropshippingdiensten toegevoegd om je te helpen je kunst online te verkopen, hebben we wereldwijde productielocaties om de verzendkosten en levertijd van je prints te verlagen, en zijn we klimaatneutraal geworden.

De software die we hebben gebouwd om je orders te verwerken, je bestanden op te slaan en te koppelen aan je webshop voor geautomatiseerde dropshipping, heet creativehub.