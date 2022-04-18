Sobre theprintspace

Fundada en 2007, theprintspace fue la primera empresa de impresión online con calidad de arte del Reino Unido. Dimos un gran paso hacia la democratización de la industria del arte para artistas emergentes al reducir el coste de producir una exposición de tamaño medio de entre 6000 y 12 000 € (5000-10 000 £) a unos 1200 € (1000 £). Lo conseguimos publicando los perfiles de impresión de nuestras máquinas profesionales y una guía para crear un proceso de gestión del color en casa (calibración de pantalla, paredes de color neutro, instalación de perfiles y pruebas en pantalla en Photoshop, etc.). Una vez que el usuario seguía este proceso, podía preparar la impresión por sí mismo sin tener que explicarnos cómo hacerlo, lo que la hacía más rápida y mucho más barata.
15 años después, este proceso sigue siendo el mismo y lo ha adoptado el resto del sector. Desde entonces hemos añadido servicios de dropshipping para ayudarte a vender tu arte online, tenemos centros de producción internacionales para reducir los costes de transporte y los plazos de entrega de tus láminas, y nos hemos convertido en una empresa neutra en carbono.
El software que hemos creado para procesar tus pedidos, almacenar tus archivos y conectarse a tus tiendas online para automatizar el dropshipping se llama creativehub.