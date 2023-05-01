Si rebajo mi almacenamiento, ¿obtengo un reembolso por el periodo de tiempo restante que ya he pagado?

Qué pasa si rebajas tu plan de almacenamiento.

¿Puedo obtener un reembolso por mi almacenamiento restante?

No recibirás un reembolso cuando rebajes tu plan de almacenamiento.

Seguirás en tu plan actual hasta el final de tu periodo de facturación, después del cual se activará tu nuevo plan.

Por favor, asegúrate de que tu uso de almacenamiento quede dentro de los límites de tu nuevo plan antes de la fecha efectiva del cambio.

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