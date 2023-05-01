¿Cómo cambio el método de pago que utilizo para mi plan de almacenamiento?

Cómo puedes actualizar los datos de pago en tu cuenta para pagar por el almacenamiento.
El almacenamiento adicional solo se puede pagar con tarjeta de débito/crédito.
Así puedes actualizar tu tarjeta de pago para el almacenamiento:
- Inicia sesión en tu cuenta de creativehub
- Navega a tu cuenta haciendo clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página
- Ve a: ‘Configuración de cuenta’ > ‘Facturación’
- Bajo la sección ’Tarjeta de Débito/Crédito’, podrás eliminar un método de pago existente y añadir una nueva tarjeta
- Haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’ y rellena tus datos de tarjeta de débito/crédito y dirección de facturación
- Para terminar, haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’ y el nuevo método de pago estará guardado.
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