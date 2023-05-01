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¿Cómo cambio el método de pago que utilizo para mi plan de almacenamiento?

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Cómo puedes actualizar los datos de pago en tu cuenta para pagar por el almacenamiento.

El almacenamiento adicional solo se puede pagar con tarjeta de débito/crédito.

Así puedes actualizar tu tarjeta de pago para el almacenamiento:

  • Inicia sesión en tu cuenta de creativehub
  • Navega a tu cuenta haciendo clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página
  • Ve a: ‘Configuración de cuenta’ > ‘Facturación’
  • Bajo la sección ’Tarjeta de Débito/Crédito’, podrás eliminar un método de pago existente y añadir una nueva tarjeta
  • Haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’ y rellena tus datos de tarjeta de débito/crédito y dirección de facturación
  • Para terminar, haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’ y el nuevo método de pago estará guardado.

¿Necesitas más ayuda? 

Contacta con nosotros aquí o haz clic en el icono del chat en la parte inferior derecha de la página para iniciar una conversación con un miembro de nuestro equipo.

Actualizado el 9 noviembre 2022

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