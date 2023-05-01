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¿Cómo puedo comprar almacenamiento adicional para mi cuenta?

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Cómo puedes pedir almacenamiento adicional

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  • Inicia sesión en tu cuenta de creativehub
  • Haz clic en el icono Mi Cuenta en la esquina superior derecha de la página.
  • Selecciona ‘Plan de almacenamiento’
  • Añade los datos de una tarjeta de débito /crédito y una dirección de facturación y haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’. Puedes saltar este paso si ya has guardado los datos de tu tarjeta y dirección de facturación.
  • Para terminar, haz clic en el botón ‘Realiza el Pedido’.

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Actualizado el 14 noviembre 2022

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