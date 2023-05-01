¿Qué es el impuesto sobre las ventas (IVA)?

Averigua lo que es el IVA y cómo te afecta cuando pides una impresión online.

¿Qué es el impuesto sobre las ventas?

En el Reino Unido el impuesto sobre las ventas se llama VAT.

El IVA es el impuesto que hay que cobrar a los clientes cuando te compran un producto o un servicio.

Cada bien, cada servicio y cada país tiene un tipo impositivo diferente.

Creativehub está configurado para aplicar correctamente el impuesto sobre las ventas de los pedidos según tu país de residencia.

¿Necesitas más ayuda?

Por favor contacta con nosotros y habla con un miembro de nuestro atento equipo.