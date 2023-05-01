Mi tarjeta ha caducado, ¿cómo añado una nueva tarjeta?

Cómo añadir una nueva tarjeta de pago a tu cuenta.

Paso a paso

Así puedes añadir una nueva tarjeta o actualizar los datos de tu tarjeta actual en tu cuenta:

Inicia sesión en tu cuenta de creativehub Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página. Selecciona la siguientes opciones: ‘Account settings’ > ‘Billing’ Bajo la sección ‘Tarjeta de Débito/Crédito’, podrás eliminar un método de pago existente y añadir una nueva tarjeta. Haz clic en ‘Añadir una nueva tarjeta’ y rellena con los datos de tu tarjeta de débito/crédito y dirección de facturación. Para terminar, haz clic en ‘Añadir nueva tarjeta’ para guardar el nuevo método de pago.

Podrás usar tu nueva tarjeta de inmediato.

Alternativamente, puedes añadir los datos de tu tarjeta cuando finalices una compra y guardarlos para futuras compras.

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