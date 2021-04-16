Welche Vorteile hat das Kundenempfehlungsprogramm?

Entdecke hier die Vorteile des Kundenempfehlungsprogramms von theprintspace.

Wie funktioniert das?

Jedes Mal, wenn du jemanden wirbst und die Person mehr als 25 £ ausgibt, erhältst du nicht nur Druckguthaben, sondern wir finanzieren in deinem Namen den World Land Trust, um 25 m2 wilden natürlichen Lebensraum zu schützen.

Dies kann sowohl auf deiner Kundenempfehlungsseite als auch in deinem Control Panel nachverfolgt werden. Du kannst den Bereich des Landes sehen, der geschützt wird.

World Land Trust finanziert lokale Naturschutzgruppen, um Lebensräume für Wildtiere zu kaufen und zu schützen, und unterstützt lokale Arbeitsplätze, indem er Menschen vor Ort zu Parkwächtern ausbildet, die im Naturschutz arbeiten.

Um sich zu qualifizieren, muss die Person deinen Empfehlungscode bei der Bezahlung ihres ersten Kaufs verwenden, alternativ muss sie ein creativehub-Konto nach dem Austauschs von Dateien oder Projekten mit dir erstellt haben.

Der World Land Trust

Um mehr über den World Land Trust zu erfahren, klicke hier.