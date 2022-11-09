Warum habe ich kein Druckguthaben erhalten für meine Kundenempfehlung?

Wann du dein Druckguthaben erhälst, wenn du uns deinen Freunden empfiehlst.

Es gibt einige Gründe, warum Druckguthaben möglicherweise nicht gewährt oder anerkannt wird.

Es könnte sein, dass die Person, der du theprintspace empfohlen hast, noch keinen Kauf getätigt hat.

Es könnte auch sein, dass sie einen Kauf getätigt hat, aber das Druckguthaben abgelehnt wurde, weil die Person nicht für eine Referenz in Frage kam.

Klicke hier, um die genauen Bedingungen für den Kundenempfehlungsplan zu sehen.