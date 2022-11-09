Erfahre hier, was die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist und wann sie auf deine Bestellung angewendet werden kann oder ob du sie deinen Kunden in Rechnung stellen musst.

Was ist die Mehrwertsteuer (MwSt)?

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist die Steuer, die du deinen Kunden möglicherweise in Rechnung stellen müsst, wenn sie ein Produkt oder eine Dienstleistung von dir kaufen.

Sie wird zu unterschiedlichen Sätzen erhoben, die von den verkauften Waren und Dienstleistungen sowie vom jeweiligen Land abhängen.

Muss ich meinen Kunden die Mehrwertsteuer in Rechnung stellen?

Wir empfehlen dir, die Vorschriften in deinem Wohnsitzland zu prüfen, um herauszufinden, ob du die Mehrwertsteuer auf deine Produkte berechnen musst.

Wenn du über deinen Shopify-Shop verkaufst, solltest du die Einstellungsseite in Shopify verwenden, um sicherzustellen, dass du die korrekte Höhe der Mehrwertsteuer (MwSt.) berechnest. Du musst außerdem dein Wohnsitzland in den Einstellungen der creativehub-App eingeben, um sicherzustellen, dass dir der richtige Prozentsatz der Mehrwertsteuer berechnet wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie du die Mehrwertsteuer (MwSt.) in Shopify einrichtest kannst du die Steuerseiten von Shopify besuchen.