Spuren auf einem Druck sind Oberflächenschäden: Fingerabdrücke, Scheuerspuren oder Druckstellen und Knicke. Die meisten entstehen beim Anfassen, nachdem das Paket geöffnet wurde. Ein fertiger Druck verliert auf dem Postweg keine Farbe. Wenn dein Druck mit Spuren angekommen ist, schick uns innerhalb von sieben Tagen nach der Zustellung Fotos, und wir bringen das in Ordnung.

Die üblichen Ursachen für Spuren

Fingerabdrücke. Hautfette können Spuren auf der bedruckten Oberfläche hinterlassen, vor allem auf glänzenden Papieren und in dunklen Bereichen.

Hautfette können Spuren auf der bedruckten Oberfläche hinterlassen, vor allem auf glänzenden Papieren und in dunklen Bereichen. Scheuerspuren. Matte Fine-Art-Papiere haben eine empfindliche Oberfläche. Wenn etwas über einen dunklen Bereich reibt, kann eine glänzende oder helle Linie zurückbleiben.

Matte Fine-Art-Papiere haben eine empfindliche Oberfläche. Wenn etwas über einen dunklen Bereich reibt, kann eine glänzende oder helle Linie zurückbleiben. Druckstellen und Knicke. Ein Stoß gegen das Paket oder das Biegen eines Drucks beim Ausrollen kann einen Knick oder eine Delle hinterlassen.

C-type-Drucke sind scheuerfester als Giclée-Drucke, weil das Bild in der Emulsion des Papiers liegt und nicht auf dem Papier.

So fasst du einen Druck richtig an

Trag am besten Baumwollhandschuhe oder berühre die bedruckte Fläche gar nicht.

Ohne Handschuhe sollten deine Hände sauber und trocken sein; halte den Druck an den Kanten.

Lass Drucke in ihrer Pergaminhülle, bis du sie rahmst.

Stütze große Drucke vollflächig, wenn du sie bewegst.

Kann beim Versand Farbe verloren gehen?

Nein. Giclée-Drucke entstehen mit Pigmenttinten, die trocken und stabil sind, wenn sie uns verlassen, und bei C-type-Drucken liegt das Bild in der Emulsion des Papiers. Weder das eine noch das andere verblasst oder wäscht sich in ein paar Tagen im Paket aus. Wie lange Drucke halten, wenn sie hängen, liest du unter Wie lange hält mein Druck?

Was beim Transport passieren kann, sind Oberflächenschäden, und das ist etwas anderes: Reibung auf einem matten Papier, die eine helle oder glänzende Linie hinterlässt, am deutlichsten in dunklen Bereichen, oder ein Stoß, der den Bogen knickt oder eindellt. Um das zu verhindern, wird jeder Druck in einer eigenen Pergaminhülle mit Seidenpapier verpackt. Siehe wie Druckbestellungen verpackt werden.

Wenn die Farbe einfach anders aussieht, als du erwartet hast, sieh dir den Druck zuerst bei Tageslicht an. Bei schwachem Innenlicht wirken Drucke dunkler und wärmer als das Bild auf einem hellen Bildschirm. Siehe Warum sieht mein Druck dunkler aus als auf meinem Bildschirm?

Wenn dein Druck mit Spuren angekommen ist

Mach deutliche Fotos von der Stelle und von der Verpackung. Schick sie uns mit deiner Bestellnummer über die Kontaktseite, innerhalb von sieben Tagen nach der Zustellung. Wir sehen sie uns an und bringen das in Ordnung. Drucke, die auf dem Weg zu dir beschädigt wurden, ersetzen wir kostenlos.

Mehr dazu: Meine Drucke sind beschädigt angekommen, wie bekomme ich Ersatz oder eine Erstattung?

Die Scheuerfestigkeit ist nur einer der Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Unser Ratgeber zur Wahl professioneller Fotodrucke vergleicht Giclée- und C-Type-Papiere direkt miteinander.