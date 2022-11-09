Wie kann ich eine neue Zahlungskarte hinzufügen?

Wie du eine neue Zahlungskarte zu deinem Konto hinzufügen kannst.

Schritt für Schritt

Hier erfährst du, wie du deinem Konto eine neue Karte hinzufügen oder eine vorhandene Karte aktualisieren kannst:

Melde dich bei deinem creativehub-Konto an Klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite. Wähle die folgenden Optionen aus: ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’ Im Bereich„Kredit-/Debitkarte“ kannst du eine bestehende Zahlungsmethode löschen und eine neue Karte hinzufügen. Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ und gebe deine Kredit-/Debitkartendaten und Rechnungsinformationen ein. Klicke auf „Neue Karte hinzufügen“ , um die neue Zahlungsmethode zu speichern. Deine neue Karte wird sofort gespeichert und ist sofort einsatzbereit.

Alternativ kannst du deine Karte an der Kasse hinzufügen und sie für zukünftige Einkäufe speichern.

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