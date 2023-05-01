Jakie korzyści daje program poleceń?

Dowiedz się o zaletach programu poleceń w theprintspace.

Jak to działa?

Za każdym razem, gdy polecisz komuś theprintspace, a ta osoba wyda więcej niż £25, oprócz tego, że otrzymasz środki na wydruki, wspomożemy finansowo World Land Trust, chroniąc w Twoim imieniu 25m2 naturalnych siedlisk przyrodniczych.

Możesz sprawdzić, gdzie znajduje się obszar, który pomagasz chronić na podstronie rekomendacji, a także na głównym pulpicie nawigacyjnym creativehub.

World Land Trust finansuje lokalne grupy zajmujące się ochroną przyrody w celu nabywania kolejnych obszarów naturalnych i chronienia ich, a także wspierając zatrudnienie poprzez szkolenia miejscowej ludności na pracowników zajmujących się nabytymi terenami.

Aby stać się częścią tego programu, ktoś musi użyć Twojego unikalnego kodu polecającego podczas finalizacji pierwszego zamówienia lub utworzyć konto creativehub po tym, jak udostępnisz tej osobie pliki lub projekty w creativehub.

World Land Trust

Aby dowiedzieć się więcej o działalności World Land Trust, kliknij tutaj.