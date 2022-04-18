Über theprintspace

theprintspace wurde 2007 gegründet und war das erste Online-Druckunternehmen in Fine-Art-Qualität in Großbritannien. Wir haben einen großen Schritt zur Demokratisierung der Kunstbranche für aufstrebende Künstler gemacht, indem wir die Kosten für die Produktion einer mittelgroßen Ausstellung von rund 5.000–10.000 £ (ca. 6.000–12.000 €) auf etwa 1.000 £ (ca. 1.200 €) gesenkt haben. Dafür haben wir die Druckprofile unserer professionellen Druckmaschinen veröffentlicht, zusammen mit einer Anleitung für ein Farbmanagement zu Hause (Monitorkalibrierung, neutrale Wandfarben, Installation von Profilen, Softproof in Photoshop usw.). Wer diesen Prozess befolgt hatte, konnte den Druck selbst einrichten, statt uns erklären zu müssen, wie er gedruckt werden soll – das machte alles schneller und deutlich günstiger.



15 Jahre später ist dieser Prozess immer noch derselbe und wurde von der gesamten Branche übernommen. Seitdem haben wir Dropshipping-Services hinzugefügt, die dir beim Online-Verkauf deiner Kunst helfen, wir produzieren an mehreren Standorten weltweit, um Versandkosten und Lieferzeiten für deine Drucke zu senken, und wir sind klimaneutral geworden.

Die Software, die wir entwickelt haben, um deine Bestellungen zu verarbeiten, deine Dateien zu speichern und dich für die Dropshipping-Automatisierung an deinen Online-Shop anzubinden, heißt creativehub.