Con tu móvil, puedes hacer impresiones de gran formato en pocos minutos
QUIENES SOMOS
theprintspace es una de las imprentas artísticas líderes en Europa, altamente apreciada por fotógrafos y artistas.
Con nuestro lanzamiento en smartphones, no encontrarás servicio más fácil, rápido y a la vez asequible para imprimir de forma artística las fotos de tu móvil.
NUESTROS PRECIOS
Sorprendente calidad a sorprendentes precios
Aquí tienes nuestra lista de tamaños a los que puedes imprimir sin problema las fotos de tu smartphone. Los precios y gastos de envío también son razonables, con envíos hasta en 48 horas. Cuando veas la calidad de impresión, quedarás alucinado con lo que te ha costado. Precios desde:
11.81x7.87 inx mm8.95€
15.75x11.81 inx mm9.90€
19.69x15.75 inx mm12.95€
A48.95€
A310.95€
A213.95€
desliza
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Excelentes opciones de impresión y papeles
Disponemos de dos métodos de impresión: Fotográfica, a través de la exposición de luz sobre papel fotosensible (brillo, mate o super-brillo) y Giclée, impresión artística profesional para una sensación más pictórica.
Despierta tu creatividad, haz impresiones excelentes de tus fotos hechas con el móvil en minutos con nuestro sencillo servicio de pedidos online. Te guiamos por cada paso, y también tenemos un útil simulador de tamaños para que consigas exactamente lo que quieres.