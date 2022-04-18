O theprintspace

Założone w 2007 roku theprintspace było pierwszą w Wielkiej Brytanii internetową drukarnią oferującą jakość fine art. Zrobiliśmy duży krok w stronę demokratyzacji rynku sztuki dla początkujących artystów, obniżając koszt przygotowania średniej wielkości wystawy z około 6–12 tys. € (5–10 tys. £) do około 1200 € (1000 £). Udało się to dzięki opublikowaniu profili drukowania naszych profesjonalnych maszyn oraz przewodnika, jak stworzyć w domu proces zarządzania kolorem (kalibracja ekranu, neutralne kolory ścian, instalacja profili, soft proofing w Photoshopie itd.). Gdy użytkownik przeszedł ten proces, mógł samodzielnie przygotować wydruk, bez konieczności tłumaczenia nam, jak to zrobić, co było szybsze i znacznie tańsze.



15 lat później ten proces pozostaje niezmieniony i został przyjęty przez resztę branży. Od tego czasu dodaliśmy usługi dropshippingu, które pomagają ci sprzedawać sztukę online, mamy zakłady produkcyjne na całym świecie, aby obniżyć koszty kurierskie i skrócić czas dostawy wydruków, a także osiągnęliśmy neutralność pod względem emisji CO2.

Oprogramowanie, które stworzyliśmy do obsługi zamówień, przechowywania plików i łączenia się z twoimi sklepami internetowymi w celu automatyzacji dropshippingu, nazywa się creativehub.