Quali diverse tipologie di stampa sono più comunemente usate dagli artisti?

Ecco alcuni delle principali tipologie di stampa che gli artisti utilizzano per esibire il proprio lavoro. Tecniche, con una breve spiegazione del processo.
- Stampe Giclée Conosciuta anche come stampa professionale a getto d’inchiostro. Le stampe Giclée implicano l’uso di una stampante a getto d’inchiostro perfettamente calibrata e ad alta risoluzione per stampare con inchiostri pigmentati su carte artistiche professionali. È la scelta più gettonata tra artisti, pittori e illustratori che offrono edizioni stampate.
- Stampe C Print (cromogeniche) Si tratta di una stampa fotografica professionale da un negativo o da un file digitale. Questo comporta l’esposizione di una carta argentata sensibile alla luce, che produce immagini fotografiche dettagliate e realistiche con toni delicati e un effetto tridimensionale.
- Litografie. Conosciuta anche come stampa offset o litografica. Inventata alla fine del 18° secolo, questo processo di stampa prevede la realizzazione di lastre che vengono poi ricoperte d’inchiostro. Il materiale che riceve la stampa viene posizionato contro la lastra, permettendo, così, l’assorbimento dell’inchiostro. Questo tipo di stampa viene utilizzato per stampare poster e libri.
- Stampa serigrafica. Conosciuta anche come serigrafia. Inventata in Cina circa 1,000 anni fa. Si tratta di una tecnica di stampa in cui l’inchiostro viene spinto attraverso una maglia sottile su un substrato (la superficie da stampare). Si tratta di un processo manuale che viene utilizzato da visual artists, in particolare dagli artisti di strada, che vogliono dare la sensazione come se le stampe siano fatte a mano.
- Stampe digitali. Includono una vasta gamma di stampe, dai libri, alle carte, alla stampa diretta su supporti come il metallo e il legno. Sviluppata e perfezionata di recente, ovvero dall’avvento dei computer, il vantaggio maggiore della stampa digitale è l’assenza di costi di set up per la tiratura: in questo modo, stampare una sola copia è altrettanto conveniente come stamparne migliaia. Stampa Giclée Si tratta di una forma molto specializzata e dettagliata di stampa digitale.
- Acquaforte. Questa tecnica è simile alla stampa litrografica, nella quale si utilizza una lastra per trasferire l’inchiostro sulla carta. Tuttavia, mentre la lastra nella stampa litografica è si forma tramite un processo di riproduzione fotografica, la lastra nella stampa ad acquaforte si forma incidendo a mano un disegno o un’immagine nella lastra stessa. Questo processo conferisce alla stampa una sensazione naturale.