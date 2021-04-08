Quels sont les techniques d’impression les plus couramment utilisés par les artistes ?

Voici les principales méthodes d’impression auxquelles les artistes ont recours pour présenter leurs œuvres, avec une brève explication du processus.

L’impression Fine Art : Connue en anglais sous le nom de « giclée print ». Une impression Fine Art est réalisée sur une imprimante à jet d’encre haute résolution calibrée de façon extrêmement précise, au moyen d’encres pigmentaires, sur papier Fine Art professionnel. C’est le choix de prédilection des artistes, peintres et illustrateurs qui proposent des tirages d’art à la vente.

Le tirage photo argentique : parfois appelé tirage chromogénique, chromogène, ou C-Print. Il s’agit d’un agrandissement photo de qualité professionnelle à partir d’un négatif ou d’un fichier image digital. En exposant à la lumière un papier argentique photosensible, on obtient une image photographique détaillée et réaliste avec des tonalités subtiles et un rendu 3D.

La lithographie : Également appelée offset. Pour ce procédé mis au point à la fin du XVIIIe siècle, on fabrique une plaque qui est ensuite enduite d’encres. Le support de l’impression est placé contre la plaque pour absorber les encres. Cette technique s’emploie plutôt pour les posters ou les livres.

La sérigraphie : Inventée en Chine il y a environ un millénaire. Cette technique d’impression consiste à presser de l’encre sur un substrat (la surface à imprimer), à travers les mailles d’un tissu tendu sur un cadre. Ce procédé manuel est fréquemment exploité par les artistes, en particulier les créateurs de street art qui veulent donner un esprit artisanal à leurs impressions.

L’impression digitale : Ce terme recouvre un large éventail d’impressions, des livres et des cartes aux impressions sur des supports tels que le métal et le bois. Développée et perfectionnée récemment (depuis l’apparition des ordinateurs), l’impression digitale a pour principal avantage de n’entraîner aucun frais de mise en place par tirage : il est donc aussi rentable d’imprimer un seul exemplaire que d’en imprimer plusieurs milliers. L’impression jet d’encre pigmentaire est un type extrêmement spécialisé et détaillé d’impression digitale.