Czy theprintspace jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla?

Dowiedz się, w jaki sposób kompensujemy emisję dwutlenku węgla.

Od lipca 2019 r. działalność theprintspace jest całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Oznacza to, że tam, gdzie to możliwe, minimalizujemy zużycie energii i korzystamy z dostawców energii odnawialnej.

W jaki sposób theprintspace kompensuje emisję dwutlenku węgla?

Używamy Gold Standard, aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla, którą wytwarzamy. Jest to zgodne z zaleceniami Friends of the Earth, Greenpeace i WWF UK.

Kluczowe dla naszej polityki kompensowania emisji dwutlenku węgla jest inwestowanie w projekty związane z energią odnawialną i nie używanie strategii opartych na leśnictwie.

Zainwestowaliśmy również w 22.5MW Wind Power Project, znajdującego się w Rajasthanie w Indiach.

Wybrany przez nas projekt energii wiatrowej odgrywa ważną rolę w redukcji emisji CO2, jednocześnie inwestując w rozwój i edukację lokalnej społeczności. Obecnie produkuje on 45 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, co jest równoważnością zasilania 10 500 gospodarstw domowych.