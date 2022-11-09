Welke Spotify winkelthema’s raden jullie aan voor fotografen en artiesten?

Shopify is een webplatform waarmee je je eigen e-commercewinkel kunt opzetten en beheren. Met een Shopify-winkel kun je een eigen aangepaste domeinnaam hebben, evenals op maat gemaakte merk- en ontwerpstijlen. theprintspace integreert met Shopify via onze web-app, creativehub. Hiermee kun je kunst en foto-afdrukken op aanvraag verkopen via je winkel, en wij zullen de bestellingen uitvoeren.

Om aan de slag te gaan, moet u eerst een Shopify-abonnement kiezen dat aan je wensen voldoet. Vervolgens moet je je winkelfront maken. Om dit te doen raden we aan een thema te selecteren in de Shopify Thema winkel en het toevoegen van uw eigen branding. Sommige van de beschikbare thema’s zijn gratis en sommige moeten worden gekocht voor een eenmalige vergoeding. Als alternatief kunt u uw eigen geheel opnieuw bouwen, maar met een vooraf gemaakt thema kunt u meteen aan de slag!

Wij bieden geen Shopify-ondersteuning, dus de beste plek voor advies over het maken van uw winkel is bij Shopify zelf. Hun Helpcentrum is een geweldige bron met klantenondersteuning die altijd graag helpt.

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