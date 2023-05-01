Theprintspace è a zero emissioni?

Scopri come compensiamo le nostre emissioni di carbonio.
A partire dal 01 luglio 2019, theprintspace è un servizio a zero emissioni.
Ciò significa che, dove possibile, minimizziamo il nostro uso di energia e che utilizziamo fornitori di energia rinnovabile. Dove è inevitabile, compensiamo tutte le nostre emissioni di carbonio investendo in progetti di energia rinnovabile.
Come compensiamo le emissioni di carbonio?
Usiamo Gold Standard per compensare le nostre emissioni di carbonio come raccomandato da Friends of the Earth, Greenpeace e dal WWF UK.
La nostra politica è quella di non utilizzare progetti di compensazione del carbonio basati sulla silvicoltura e di investire invece in progetti di energia rinnovabile.
Un progetto che abbiamo sostenuto 22.5MW Wind Power Project a Rajasthan, in India.
Questo progetto eolico svolge un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di CO2 e investe anche nello sviluppo e nell’educazione della comunità locale. Attualmente genera 45 Gwh di elettricità pulita all’anno – l’equivalente dell’alimentazione di 10.500 famiglie.