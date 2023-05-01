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Jakie szablony dla sklepu Shopify polecacie fotografom i artystom?

Shopify to platforma internetowa, która umożliwia założenie i prowadzenie własnego sklepu e-commerce. W sklepie Shopify możesz używać własnej niestandardowej nazwy domeny, a także dostosowane do potrzeb Twojego sklepu style projektowe oraz branding. Theprintspace integruje swoją działalność z Shopify za pośrednictwem naszej aplikacji internetowej creativehub Shopify. Dzięki temu możesz sprzedawać na żądanie grafiki i wydruki fotograficzne w swoim oryginalnym sklepie, a my realizujemy wszystkie zamówienia.

Aby rozpocząć, musisz najpierw wybrać rodzaj subskrypcji Shopify, która odpowiada Twoim wymaganiom. Następnie utwórz stronę główną sklepu. Aby to zrobić, zalecamy wybranie szablonu ze sklepu z motywami Shopify i dodanie własnego brandingu. Niektóre z dostępnych motywów są bezpłatne, a inne należy kupić za jednorazową opłatę. Możesz również stworzyć własny szablon od podstaw, ale dzięki gotowemu motywowi możesz zacząć od razu! 

Nie oferujemy pomocy w zakresie używania Shopify, więc jeśli szukasz porad dotyczących tworzenia sklepu, udaj się na stronę Shopify. Centrum pomocy Shopify to świetne źródło wsparcia klienta, a ich twórcy zawsze chętnie Ci pomogą. 

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wszystkie szablony pasujące do sklepów online ze sztuką i fotografią.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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