Welche Shopify themes empfehlt ihr für Fotografen und Künstler?

Shopify ist eine webbasierte Plattform, womit du deinen E-Commerce-Shop einrichten und verwalten kannst. Mit einem Shopify-Shop kannst du deinen eigenen benutzerdefinierten Domain-Namen sowie ein benutzerdefiniertes Branding und Design haben. Theprintspace ist über unsere creativehub-App mit Shopify integriert. So kannst du deine Kunst- und Fotodrucke auf Abruf verkaufen, während wir uns um die Auftragsabwicklung kümmern.

Um loszulegen, musst du zunächst einen Shopify-Abonnement, das zu deinen Bedürfnissen passt , auswählen. Danach musst du die Homepage deines Shops erstellen. Dazu empfehlen wir dir, eins der Shopify themes zu wählen und dein individuelles Branding hinzuzufügen. Ein Theme ist eine Vorlage, die das grundsätzliche Aussehen deiner Webseite bestimmt. Einige der verfügbaren themes sind kostenlos, andere müssen gekauft werden. Alternativ kannst du deinen Shop auch von Grund auf neu erstellen, aber mit einem bereits eingerichteten theme sparst du Zeit und kannst sofort mit dem Verkauf beginnen!

Beim Aufsetzen deines Shops bieten wir keinen Support an. Wir empfehlen dir, dich direkt an Shopify zu wenden, wenn du Ratschläge zur Einrichtung deines Shops benötigst. Der Kundendienst von Shopify ist eine großartige Ressource und wird dir weiterhelfen.

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